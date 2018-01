Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

67 esquadras para colocar comissários

Diretor da PSP criou novas unidades após 179 promoções.

Por Miguel Curado | 08:34

A PSP ordenou a criação de 67 esquadras complexas – um novo conceito que irá depender de vários fatores, entre eles, o número de efetivos – para conseguir colocar 179 comissários recentemente promovidos. O despacho, a que o CM teve acesso, surge, no entanto, com dois anos de atraso, já que deveria ter sido emitido em 2015, ano em que o novo estatuto, que contempla as esquadras complexas, entrou em vigor.



O conceito de esquadra complexa, no despacho assinado por Luís Farinha, não está cabalmente definido. O diretor nacional da PSP diz apenas que se trata "de um novo tipo de subunidade policial, cuja localização depende da dimensão do efetivo, competências específicas e volume de processos". Fonte oficial da PSP contactada pelo CM não quis explicar porque, por exemplo, é que as esquadras de investigação criminal (que representam 13 das 67 criadas) integram esta lista.



No novo estatuto, os comissários passaram a poder comandar as novas unidades. No entanto, e devido ao atraso nas promoções, apenas no final de 2017 foi possível promover 179 oficiais a esta patente (135 são da carreira-base). O despacho de Luís Farinha, que cria as esquadras complexas, surgiu após as promoções, a 4 de dezembro.



Mário Andrade, do SPP/PSP, lamenta que os sindicatos "não tenham sido ouvidos neste processo". Já Peixoto Rodrigues, do SUP/PSP, diz "não ter dúvidas de que as esquadras surgem para colocar comissários".