6,7 milhões para investir nos portos do Algarve

Governo vai avançar com obras de reabilitação das estruturas portuárias de pesca.

Por José Carlos Eusébio | 08:46

O Governo pretende investir cerca de 6,7 milhões de euros em obras de reabilitação dos portos de pesca do Algarve, nos próximos anos. Estas intervenções e respetiva calendarização constam do Plano de Ação Litoral XXI.

Na Costa Vicentina, será investido meio milhão de euros na requalificação do portinho de pesca da Arrifana (Aljezur), enquanto no Porto da Baleeira (Sagres) serão gastos 200 mil.



Em Lagos, estão programadas intervenções no valor de 175 mil euros no porto de pesca e de 110 mil na reabilitação do Cais da Solaria. Entretanto, no Porto de Portimão serão executadas obras na rede viária, no cais de descarga e em infraestruturas, no montante total de mais de 1,8 milhões de euros.



Em Quarteira, está prevista a reabilitação total do edifício da lota e a criação de um novo cais, num investimento de 750 mil euros. Os trabalhos serão executados entre 2019 e 2021.



O Plano de Ação Litoral contempla ainda a construção de um cais de descarga em Albufeira, com um custo de 200 mil euros e que deve arrancar no próximo ano. Está também programado o prolongamento do molhe poente, mas a intervenção, orçada em dois milhões de euros, só será executada dentro de cerca de cinco anos.



Outra obra que trará benefícios para os pescadores diz respeito à realização de dragagens de manutenção no canal de acesso ao Porto da Fuseta (Olhão), devendo ser concretizada este ano ou em 2019. O custo atinge os 600 mil euros. O plano indica, entretanto, que já está em desenvolvimento uma obra no molhe de Vila Real de Santo António, num investimento de 315 mil euros.