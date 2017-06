70 fardos de haxixe apreendidos na praia

O haxixe veio de Marrocos e tinha como destino Espanha. Pertencia a uma organização internacional e seria distribuída depois "por vários países da Europa". A operação teve ainda a colaboração da Unidade Nacional de Combate a Tráfico de Estupefacientes da PJ. Os sete detidos são portugueses e residentes na zona do Barlavento. Vão ser ouvidos por um juiz de instrução criminal, em Lisboa, que irá aplicar as medidas de coação até ao julgamento.

Mais de duas toneladas de haxixe foram apreendidas pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) depois de serem descarregadas de uma embarcação numa praia na zona de Sagres. Sete homens foram detidos por tráfico internacional de droga.Os 70 fardos de haxixe, com um peso total de 2,1 toneladas, estavam a ser transportados por uma embarcação que já estava na mira dos investigadores do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Portimão há vários meses.Ao que o CM apurou, foi pedida a colaboração da Força Aérea e da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, que através de meios de visão noturna indicaram com exatidão a praia onde iria ser descarregada a droga. "Estávamos a monitorizar a lancha e conseguimos traçar o rumo e o local exato para onde se dirigia", confirmou ao CM Luís Mota Carmo, diretor da PJ de Faro. Os sete homens, com idades entre os 46 e 58 anos, foram surpreendidos quando se preparavam para carregar os fardos para uma viatura todo-o-terreno.