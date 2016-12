700 ovos usados para fazer bolo-rei gigante

"É a primeira vez que venho a esta festa, mas vou começar a vir mais vezes. Nunca tinha visto tanta variedade de bolo-rei", admitiu, por sua vez, Rui Rodrigues, de 67 anos.



Maior e mais variedades. Foram estas as novidades da edição deste ano do evento do bolo-rei gigante promovido pela pastelaria Kubidoce, em Olhão, que é cada vez mais tradição. Para além de fazer as delícias de quem lá passou para comer uma fatia do bolo natalício, a iniciativa teve uma forte vertente solidária, uma vez que o dinheiro angariado reverteu para uma instituição de solidariedade social."Trabalhámos muitas horas, mas é reconfortante, porque sabemos que estamos a ajudar uma boa causa", disse ontem ao CM Filipe Martins, chef pasteleiro da Kubidoce, que há quatro anos promove o evento, que consiste em fazer um bolo-rei gigante que depois é vendido - a 50 cêntimos a fatia - e o dinheiro reverte a favor da associação Nossa Senhora de Fátima, que acolhe crianças em risco.Este ano, o bolo-rei foi mais comprido, com 120 metros, e teve mais variedades: a novidade consistiu na inclusão de frutos vermelhos, bagas goji, arandos e ainda chocolate.