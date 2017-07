Manuel Heitor acrescentou que "até prova em contrário" mantém total confiança no presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Campos Fernandes insistiu ainda que há mais médicos no SNS nos últimos dois anos do que alguma vez tenha havido.

PSP apreendeu 130 armas e os crimes que mais detetou foram condução com excesso de álcool, tráfico de droga e condução sem carta.

Miguel Guimarães afirmou ainda que alguns dos problemas deste serviço do maior hospital do país se devem "à pressão excessiva sobre as pessoas".