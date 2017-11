Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

7,7 milhões para terrenos afetados pelos incêndios

4,2 milhões de euros serão entregues a sete municípios da região Centro devastados pelos incêndios.

Por Francisca Genésio | 06:00

O Ministério do Ambiente vai financiar com 4,2 milhões de euros intervenções diversas em terrenos afetados pelos incêndios. Os trabalhos visam minimizar os riscos de obstrução das linhas de água, de destruição de infraestruturas e também de eventuais inundações rápidas e derrocadas, perante os solos não terem vegetação.



A verba será aplicada nos municípios de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela e Sertã.



Os mesmos concelhos contarão com mais 3,5 milhões de euros destinados à compra de equipamento de apoio às populações. Esta verba foi anunciada em agosto último pelo secretário de Estado do Ambiente, Carlos Manuel Martins.



O investimento integra o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO-SEUR)e tem por objetivo a aquisição de equipamentos de proteção individual e de veículos operacionais de socorro.



A verba tem por destinatários a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Guarda Nacional Republicana e associações humanitárias de bombeiros voluntários dos setes municípios afetados pelos incêndios de junho último.



A assinatura do protocolo referente à entrega dos 4,2 milhões de euros ocorre amanhã, pelas 11h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.



Os sete concelhos que receberão um total de 7,7 milhões de euros viram a maior parte do seu território atingido pelos incêndios da primavera, verão e outono que já provocaram um total de 115 mortos.