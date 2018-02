Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

80 mil euros para obras no quartel de bombeiros de Aljezur

Verba atribuída pela autarquia corresponde à contrapartida nacional para a obra.

Por Ana Palma | 09:14

A Câmara de Aljezur decidiu atribuir um apoio financeiro de 80 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários locais (AHBVA) no âmbito da obra de ampliação e remodelação do edifício operacional daquela corporação. Aquele valor, conforme informou ontem a autarquia aljezurense, é equivalente à contrapartida nacional.



Os trabalhos no quartel, atualmente em curso, representam um investimento de "cerca de meio milhão de euros com uma taxa de comparticipação de 85% de fundos comunitários".



A obra "criará melhores condições de operacionalidade e eficácia do corpo de bombeiros", sublinha a autarquia, adiantando que "a câmara está ainda a assegurar o apoio permanente aos trabalhos do ponto de vista técnico, através do seu Departamento de Obras e Urbanismo".



A ampliação e remodelação do quartel constitui "um sonho antigo da corporação que agora se concretiza e que muito honra a câmara através do apoio concedido na melhoria das condições de trabalho e na prestação de socorro destes soldados da paz que tanto têm dado ao concelho, à região e ao País", sublinha ainda a edilidade.



Serão criadas novas camaratas femininas/masculinas e reorganizados os espaços operacionais para uma resposta mais pronta e eficaz por parte do corpo de bombeiros.



Tal como o CM noticiou, durante as obras no quartel, os BVA estão a funcionar, de forma provisória, em contentores instalados junto à antiga escola C+S de Aljezur.



O antigo quartel (Quartel Major Cunha) tinha sido inaugurado em 1989 e estava desatualizado e a precisar de obras de fundo.