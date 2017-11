Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

800 €/mês a João Pinto para assinar de cruz

Ex-futebolista diz que confiava nos outros administradores da Gaianima e não questionava decisões.

01:30

"Recebi 150 mil € da Gaianima para promover o Karting Gaia 2011, mas a minha presença não foi solicitada para o evento. Também não foi pedida autorização para usar as fotos do portfólio que cedo neste tipo de contrato", disse ontem o piloto Tiago Monteiro, testemunha no julgamento do caso Gaianima, confirmando a acusação do Ministério Público.



João Vieira Pinto, um dos ex-administradores da extinta empresa municipal e arguido, admitiu que assinava de cruz as decisões administrativas.



"Aprovei todas as propostas do conselho de administração porque confiava, e confio, nos outros administradores", disse o ex-atleta e atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, confirmando que recebia 800 € por mês.



"Nunca questionei as decisões, nem dei opiniões porque não tinha conhecimentos técnicos para tal", afirmou o arguido, que responde por abuso de poder e infidelidade. Ricardo Almeida e Angelino Ferreira, também arguidos, estão ainda acusados de peculato de uso.



Ainda ontem, Angelino Ferreira negou qualquer prática ilegal de gestão. O ex-presidente da administração da Gaianima, Ricardo Almeida, deverá falar ao tribunal ainda este mês.



Em causa está a violação das regras da contratação pública e da ‘lei dos compromissos’, entre 2011 e 2014. Quando a empresa municipal foi dissolvida, em 2015, o município de Vila Nova de Gaia - já liderado por Eduardo Vítor Rodrigues - assumiu um buraco financeiro de 4,2 milhões de euros.