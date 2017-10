Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A dor está connosco há onze anos”

Tribunal de Leiria condena Estado a pagar 200 mil euros à família da bombeira Viviana Dionísio.

Por Francisco Gomes | 01:30

"A dor acompanha-nos há 11 anos. É um pequeno ‘conforto’ e esperamos que se tenha colocado um ponto final neste processo. E que a história que se passou com a minha irmã não se repita com mais nenhum bombeiro".



Foi desta forma que Rute Dionísio, irmã de Viviana, reagiu à sentença do Tribunal Administrativo de Leiria, que condenou o Estado a pagar uma indemnização de 200 mil euros à família da bombeira, que morreu em 2006 após ter inalado monóxido de carbono quando descansava numa viatura de comunicações que se encontrava num incêndio na Serra de Aire e Candeeiros, em Porto de Mós.



Horas antes, tinha estado no local António Costa, na altura ministro da Administração Interna.



A decisão judicial está a ser contestada pelo Ministério Público, que apresentou recurso, não só não concordando com o valor da indemnização como até com o grau de culpabilidade do Estado na quebra de regras de segurança que motivaram o desfecho fatal, sustentando que a viatura de comunicações apresentava um defeito da responsabilidade de terceiros.



Viviana Dionísio, de 29 anos, estava ao serviço do Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria, na madrugada de 11 de agosto de 2006.



"Às quatro da manhã, fizemos a rendição de funções e ela foi descansar para os bancos da frente do veículo. Às 07h00, fui chamá-la para colocar gasolina no gerador e encontrei-a caída no chão da viatura. Detetei que já estava em paragem cardiorrespiratória, tirei-a para fora e pedi ajuda, ao mesmo tempo que iniciei as manobras de reanimação até ela ser levada para o hospital", recordou ontem ao CM Ricardo Soares, o outro operador.



PORMENORES

Gerador provoca fumo

Segundo o tribunal, a situação deveu-se ao indevido funcionamento de um gerador, que contaminou de fumo o interior da viatura. Viviana não recuperou e a sua morte deixou os familiares e colegas em estado de choque.



Viatura ainda ao serviço

O veículo que se revelou fatal para Viviana Dionísio foi reparado e está atualmente ao serviço da Força Especial de Bombeiros, que são conhecidos como "canarinhos".



Mãe visita campa

No cemitério da Roliça, no Bombarral, onde Viviana Dionísio está sepultada, a campa é diariamente visitada pela mãe, Maria Augusta. Ali se encontra a imagem da bombeira junto à viatura fatídica.



Bombeira desde os 15 anos

Viviana era bombeira desde os 15 anos. Entrou na corporação do Bombarral em janeiro de 1992. Passou para os voluntários das Caldas da Rainha e daí para o Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria.



Fogo violento

O incêndio em que a bombeira se encontrava lavrava desde o dia anterior e mobilizou 347 operacionais e 89 veículos, tendo destruído uma vasta área da Serra de Aire e Candeeiros.



Indemnização

O valor de indemnização pedido pela família foi de 500 mil euros. O Tribunal Administrativo de Leiria fixou em 200 mil € por danos não patrimoniais e pelo desgosto causado aos pais.



Conselheiro decide indemnização

O juiz conselheiro Mário Mendes vai liderar o Conselho para a Indemnização das Vítimas de Incêndios. A nomeação foi formalizada ontem pelo primeiro-ministro. O nome do antigo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna foi proposto pelo Conselho Superior de Magistratura.



O conselho será ainda composto pelo professor Joaquim Sousa Ribeiro, em representação do Conselho de Reitores, e pelo professor doutor Jorge Ferreira Sinde Monteiro, indicado pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande. Têm um mês para fixar os critérios de cálculo das indemnizações pelas mortes nos fogos deste ano.



Centeno adia cobrança de impostos às vítimas

O Ministério das Finanças decidiu "adiar" a cobrança e a declaração de impostos às vítimas dos incêndios de dia 15 de outubro. Num comunicado ontem divulgado, o ministério de Mário Centeno, acrescenta ainda que "suspendeu" todas as execuções fiscais que estejam em curso ou que estavam para ser decididas.



A decisão abrange todos os contribuintes que tinham residência fiscal na área dos incêndios, bem como empresas que estivessem a trabalhar naquelas localidades.



Estão englobados neste adiamento as seguintes obrigações fiscais: todas as obrigações declarativas que tenham terminado entre 15 e 31 de outubro; o pagamento por conta de IRC que deveria ser feito em outubro; o pagamento do IVA relativo ao terceiro trimestre do ano, bem como aquele referente ao mês de setembro; as prestações do Imposto Municipal de Imóveis (IMI) que se vencem em novembro. No entanto, todas estas obrigações têm de ser cumpridas até ao dia 1 de dezembro, dizem as Finanças.



Não existe referência no comunicado a qualquer tipo de "perdão fiscal" para as vítimas dos incêndios, nem tão pouco a possibilidade de pagamento extraordinário a prestações dos impostos devidos.



Recorde-se que este ano, até setembro, a receita fiscal registou um novo recorde, com uma subida de 6% face ao inicialmente orçamentado para todo o ano. Até setembro, os impostos arrecadados pelo Estado tinham superado os 31 mil milhões de euros. Todos os impostos crescerem, com exceção do IRS (que registou uma descida marginal de 0,7%) e do Imposto sobre o Tabaco que desceu 5,6%.



Associação de Vítimas de Pedrógão com estatuto de utilidade pública

O Governo atribuiu o estatuto de utilidade pública à Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), justificando a decisão, publicada ontem em Diário da República, com a relevância social daquela entidade criada em setembro.



O despacho da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, frisa que a associação com sede em Vila Facaia tem "a missão de defender os direitos e os legítimos interesses das pessoas afetadas pelo incêndio", "bem como promover medidas que previnam e impeçam a ocorrência de circunstâncias futuras idênticas".