“A GNR mandou-nos para aquela estrada. Só se via lume!”

Ela e o marido foram salvos por outra condutora: "Vimos muitos carros e gente morta". Gareth Roberts, um inglês de 36 anos residente na zona, e que regressava de férias, relatou à BBC uma situação semelhante."Saí do IC8 com a minha família, e guardas direcionaram-nos para a EN236. Subimos a estrada repleta de labaredas. Moradores salvaram-nos", concluiu.

"Fugíamos do fogo. E quando chegámos ao IC8 a GNR não nos deixou entrar, mandou-nos seguir em frente [para a EN236, entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, onde morreram pelo menos 47 pessoas]", afirmou ontem aos jornalistas Maria de Fátima Conceição, sobrevivente."Pensámos que a estrada estava livre de perigo. Não estava. Só se via lume e pinheiros a cair para o chão", relatou Maria de Fátima."Batemos nos rails da estrada, uma viatura deu-nos uma porrada por trás, as chamas apanharam-nos logo e o nosso carro começou a arder. Saí para fora mas o calor e as chamas eram enormes. Um inferno", descreve a mulher, que ficou queimada no braço esquerdo.