“A minha avó caminhou em direção às chamas”

Ontem, pouco depois da hora de almoço, receberam a visita de psicólogos do INEM. Uma ajuda "bem-vinda", mas que deveria ser "desnecessária se tivéssemos tido ajuda quando ficámos cercados pelo fogo".A sogra de Justina reforça: "não se viu por aqui um bombeiro. Foi o meu marido e o meu filho que salvaram a casa com mangueiras e baldes de água". "Para vocês verem, o corpo da minha mãe ficou ali estendido no chão, no meio do mato queimado, dois dias. Fomos nós que o tapámos. Foi tratada pior que um cão, sujeita a ser comida por animais", acusa Maria Manuela Santos, de 56 anos.E daqui para a frente? "Vamos ficar aqui. Não temos nada, nem sequer para onde ir. Mas precisamos de ajuda", concordam as duas mulheres. As chamas levaram todo o sustento da família.