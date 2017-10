Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A minha vida estava ali. Não tenho nada”

Ermínio Romão, de 78 anos, morreu abraçado ao cão. Ermínio Lopes, de 64, ficou debaixo de fardos ao tentar salvar ovelhas e cabras.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

"Minha companhia, fazes tanta falta, meu amor." É com desespero e saudade que Ilda dos Santos, de 81 anos, chora a morte de Ermínio Romão, de 78. O homem morreu carbonizado no incêndio que invadiu e destruiu a freguesia de Lajeosa do Dão. O idoso morreu abraçado ao cão que tentou salvar, sem sucesso.



Ainda no concelho de Tondela, em Alambique, Ermínio Lopes, de 64 anos e caseiro da propriedade, não resistiu às múltiplas queimaduras e morreu no interior de um pavilhão quando tentava salvar mais de uma centena de cabeças de gado, que ainda hoje permanecem sem vida naquele espaço.



Na Lajeosa do Dão, os sinais de destruição estão ainda à vista de todos. Tudo está queimado. Cheira a fumo. Junto à igreja há máquinas agrícolas que ainda fumegam e lembram a tragédia.



"Perdi tratores, rachadores e ferramentas. Foi tudo. A minha vida estava toda ali e agora não tenho nada", lamentou Celso Silva, de 72 anos. "Se eu tentasse ir lá salvar, ficava estendido, como o Ermínio", complementou. A freguesia perdeu também a única farmácia. As chamas destruíram o inventário de medicamentos avaliado, segundo o gerente, em mais de cem mil euros.



Todo o espaço está destruído e por isso, desde ontem, o serviço funciona, de forma provisória, nas instalações da junta de freguesia. "Temos de continuar a assegurar o serviço que prestamos à população", avançou Hugo Ângelo.



"Quem procura o serviço de farmácia perdeu tudo, ficou só com a roupa do corpo", disse o responsável. Os danos totais podem ascender aos 300 mil €.



No lugar de Alambique, os habitantes não conseguem esquecer as horas passadas a lutar contra o fogo. "Foi um inferno. Vimos um clarão ao longe e de repente as chamas já estavam à volta das casas. Nunca pensei ver o que vi", concluiu Luís Matos, popular de 42 anos.



PORMENORES

"Ninguém nos avisou"

"Ainda estou traumatizada. Os nossos bombeiros não nos avisaram que as chamas estavam tão perto e quando demos conta estávamos rodeados por fogo", lamentou uma popular na Lajeosa do Dão, em Tondela.



Caseiro queimado

Ermínio Lopes morreu queimado a tentar salvar centenas de ovelhas e cabras que estavam dentro de um armazém. O homem ficou coberto por fardos de palha em chamas que Ricardo Filipe, de 31 anos, tentou retirar. Este homem ficou ferido com gravidade e está internado no hospital de Viseu.



Fogo fere e leva sonhos a famílias

Em Alambique, Tondela, as chamas mataram e destruíram tudo à sua passagem. As famílias perderam culturas agrícolas e viram desaparecer a subsistência. O fogo também feriu vários populares, que inalaram fumo e sofreram queimaduras no combate às chamas.



Morrem ao tentar fugir das casas

Almerinda Neves, de 65 anos, estava a fugir de casa em Lagares, Penacova, mas foi surpreendida pelo fogo e morreu na adega. Encarnação Oliveira, 85 anos, saiu de casa com medo e morreu ao cair de uma escada. No concelho morreram ainda dois irmãos.



"O meu marido morreu apanhado pelo fumo"

Fernando Almeida, 58 anos, invisual, "era muito apegado" ao rebanho de cabras e quando se apercebeu de que estavam em perigo, em Cerdeira, Arganil, tentou salvá-las. "Já não saiu de lá", conta a viúva, Fátima Almeida, que conseguiu salvar dois animais. "Ele ficou para trás e foi apanhado pelo fumo."



Próximo dali, o primo da vítima, António Almeida, 71 anos, morreu em Póvoa de Cerdeira, ao tentar salvar o carro que tinha deixado numa estrada de terra batida. Ao aperceber-se da aproximação do fogo da viatura tentou retirá-la mas não conseguiu e acabou por morrer queimado. No mesmo concelho, o incêndio fez mais duas vítimas mortais. Arlindo Marques, 67 anos, estava a dormir em casa, em Poços, quando foi surpreendido pelas chamas.



"O fogo terá entrado pelo quintal e destruiu a casa", conta uma familiar da vítima. Arlindo, pedreiro reformado, foi encontrado morto na cama. Em Vinhó, Fausto Lopes, de 60 anos, irmão do deputado da CDU Francisco Lopes – que foi candidato à Presidência da República –, sofria de insuficiência respiratória. Não resistiu ao fumo intenso e à ansiedade provocada pelo avançar das chamas e morreu.