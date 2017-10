Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A vida de luxo de Sócrates no Parque das Nações

Despesas com habitação, equipa de advogados e alimentação ultrapassam pensão declarada.

Por Sofia Piçarra | 01:46

José Sócrates continua a manter uma vida de luxo. O único rendimento declarado por José Sócrates é a subvenção vitalícia de 2372 euros atribuída desde Julho de 2016 por desempenho de funções públicas.



As despesas são claramente superiores, a começar pela casa, no Parque das Nações, em Lisboa. Sócrates vive num apartamento de cerca de 90 m2, com sala, cozinha, um quarto e uma suite. Por uma casa idêntica, pede-se 2200 euros mensais. Mas sem a larga varanda com vista privilegiada para o Tejo de que Sócrates desfruta e que fará aquele valor aumentar algumas centenas de euros.



Durante vários dias, até ser conhecida a acusação do processo Marquês, acompanhamos a rotina do agora acusado de 31 crimes. Discreto e solitário, com roupa desportiva, ocupa as manhãs em caminhadas na rua onde mora, e de onde nunca se afasta. Foi também aí que o surpreendemos num almoço com os advogados João Araújo e Pedro Delille, que também têm de ser remunerados.



No restaurante do Parque das Nações onde é cliente habitual, muitas vezes sozinho, uma refeição custa cerca de 18 euros por pessoa, sem vinho e entradas. Longe do tempo em que era visita regular nos restaurantes mais movimentados da capital, Sócrates opta agora por entrar em casa diretamente pela porta de serviço do prédio, a poucos metros dos locais de restauração.



Quando na última quarta-feira foi conhecida a acusação, José Sócrates mudou as rotinas. Foi visitado pelos advogados em casa, onde passou o dia em chamadas telefónicas. Manteve-se novamente fechado durante todo o dia de ontem. Hoje, vai ter de sair, porque vai dar uma entrevista à RTP, em horário nobre.