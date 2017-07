Condutor ficou com ferimentos ligeiros.

Por Ana Silva Monteiro | 11.07.17

Um camião que transportava estilha de madeira despistou-se, na tarde desta terça-feira, na A4, no sentido Valongo para Matosinhos e está a provocar o corte de trânsito na saída da A28.

O condutor ficou com ferimentos ligeiros. Foi socorrido no local e transportado para o hospital de Pedro Hispano.

A carga do camião ficou espalhada na via e os bombeiros de Leixões estão a realizar a limpeza.

As autoridades estão no local e investigam a causa do despiste.