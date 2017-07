Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abalroa PSP com o filho menor ao lado

Carrinha da PSP sofreu danos devido à colisão.

Por J.T. e M.P. | 08:12

O Mitsubishi de cor escura – com um adulto ao volante e uma criança com cerca de 10 anos no lugar do pendura – e uma moto, parados na tarde de domingo numa rua de Rio de Mouro, em Sintra, chamaram a atenção dos agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida.



No momento em que os polícias abordavam os suspeitos, o motociclista fugiu e o condutor do carro abalroou a carrinha da PSP, ferindo 3 agentes. Este último, já referenciado, fugiu. O menor será seu filho.



Dois dos três polícias tiveram de receber tratamento hospitalar. Já a carrinha da PSP sofreu danos devido à colisão.



Os suspeitos fugiram pela rua Maria Inácia Perdigão da Silva. São agora procurados.