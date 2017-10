Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abalroados na A8 em estado grave

Jovens seguiam em carrinha ‘pão de forma’ que se incendiou.

Por Miguel Curado | 01:30

Dois jovens de 26 e 27 anos ficaram ontem gravemente feridos – o mais velho sofreu queimaduras no tronco – quando a carrinha em que seguiam foi abalroada pela traseira por outra viatura na A8, entre o Bombarral e Torres Vedras, vindo a incendiar-se.



Os amigos, ambos residentes em Lisboa, seguiam em direção à capital pela 01h45 de ontem. Conduziam uma carrinha modelo ‘pão de forma’, carregada com livros e outras antiguidades. Ao que o CM apurou, os dois jovens iriam vender os artigos numa feira de velharias.



Ao quilómetro 58,2 da A8, entre o Bombarral e Torres Vedras, a viatura onde seguiam os dois jovens foi embatida na traseira por um Renault Megane. O condutor da carrinha ‘pão de forma’ perdeu o controlo da viatura, que foi embater com muita violência no separador do lado direito da autoestrada.



A carrinha galgou o separador e incendiou-se, acabando depois por explodir. Alguns condutores que passavam na zona, naquele momento, chamaram o socorro via 112. Uma patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR de Catefica, Torres Vedras, foi a primeira a chegar. Os militares encontraram os dois jovens feridos, já fora da carrinha em chamas, e desmaiados. Terão conseguido rastejar do veículo. A carrinha ardeu por completo.



A operação de socorro aos feridos e de limpeza dos destroços cortou a A8 no sentido Norte-Sul cerca de uma hora. Os dois feridos foram transportados ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ambos estão ainda internados em estado grave.