Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abana o filho bebé até à morte

Português emigrado em Inglaterra está a ser julgado.

01:30

Pedro Rubim, um português de 43 anos emigrado em Inglaterra, começou a ser julgado, em Londres, acusado de ter abanado o filho de uma forma tão intensa que causou a morte do bebé de apenas seis semanas, quatro dias depois no hospital.



O caso passou-se a 20 de fevereiro de 2016.



O homem disse em tribunal que a morte de Alejandro se deveu a uma queda do berçário, numa altura em que a mãe, Maribel Rodrigues, de 40 anos, estava no dentista.



Segundo a acusação, Pedro terá abanado o filho, provocando graves ferimentos ao nível da cabeça e olhos. É pedida uma pena de prisão.