Abandona cães após deixar casa

Animais foram resgatados pela GNR, sem água nem comida, num apartamento em Almada.

Por J.C.R. | 09:12

A GNR resgatou dois cães que tinham sido abandonados, sem água nem comida, num apartamento do Monte da Caparica, Almada, no dia 29 de dezembro.



Os animais foram encontrados num pequeno quintal, após denúncia dos vizinhos.



De acordo com a GNR, "os dois cães foram abandonados em virtude de ter acabado o contrato de arrendamento e o dono ter deixado o imóvel".



Os animais foram recolhidos e transportados para o canil municipal de Almada.