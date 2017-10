Aberto inquérito disciplinar ao juiz Neto de Moura

‘Desculpou’ os atos de violência doméstica devido à traição da mulher.

O Conselho Superior da Magistratura abriu um inquérito ao juiz Neto de Moura.

"Relativamente às questões suscitadas pelo Acórdão do Tribunal da Relação do Porto proferido num caso de violência doméstica, a que se refere a Nota do CSM à Comunicação Social, de 23 de Outubro de 2017, informa-se que, para permitir deliberação sobre o assunto em próximo Conselho Plenário, foi determinada a instauração de inquérito, por despacho hoje proferido pelo Vice-presidente do Conselho", lê-se numa nota enviada à comunicação social.



O juiz desembargador Neto de Moura, que ‘desculpou’ os atos de violência doméstica de um homem de Felgueiras devido à traição da mulher, tinha já num outro acórdão lançado fortes críticas à vítima, por também ela ter cometido adultério, e decidiu absolver o arguido.



Esta decisão do Tribunal da Relação do Porto foi publicada na internet e remonta a 15 de junho de 2016.



