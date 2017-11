Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abóboras do Halloween esculpidas em Bragança

Empregado de mesa cultiva e recorta frutos e vegetais para decorar bares e casamentos.

Por Tânia Rei | 06:00

Pedro Rodrigues é um empregado de mesa da aldeia de Formil, Bragança, mas nesta época do ano, dedica-se à decoração das abóboras que semeia nos seus terrenos. Os frutos são esculpidos, decorados e iluminados com velas no interior, acabando em quase todos os bares do concelho, na Noite das Bruxas (de ontem para hoje).



E tudo começou por acaso. "Houve um ano em que tive abundância de abóboras e resolvi fazer desenhos dedicados ao Halloween, em dois locais na cidade. Desde aí, não tenho mãos a medir", diz ao CM.



Há cinco anos, o homem de 42 anos estava a dar os primeiros passos na arte de ‘carving’ (escultura em frutas e legumes), mas tinha um problema - faltava-lhe material para praticar. Resolveu então encher os campos com produtos que pudesse cultivar, de forma a gastar menos dinheiro nestes treinos.



O que começou numa formação para complementar o trabalho no ramo da hotelaria, transformou-se num negócio. Durante o resto do ano, dedilha melões, melancias e outras frutas - na maioria para casamentos. E aí tudo tem que ser perfeito. Mas nas abóboras, confessa, além de aproveitar para dar asas à imaginação, não está preocupado com a precisão: "É um pouco o vale-tudo. Pode ir torto. Quanto mais feio, melhor. Pode também ser engraçado", explica.



Em Formil, os idosos acham a transformação engraçada. Passam, curiosos, no quintal. Os mais novos, entram. Querem ver, mexer e ajudar. Como o vizinho Gabriel. "Talvez um dia possa ajudar na parte da produção", brinca o escultor, que diz ter nas crianças "um controlo de qualidade".



"Elas dão espaço ao imaginário", conclui.