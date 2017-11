Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa abre guerra no Ministério Público

MP não pode recorrer no caso de Pinto da Costa e Antero Henrique.

Por Tânia Laranjo e Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

O pedido do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que teve a seu cargo o processo Fénix, caiu como uma bomba no Tribunal de Guimarães. O procurador João Paulo Centeno, daquele departamento, pediu ao juiz que assinou o acórdão para lhe enviar cópia das alegações finais feitas pelo colega de Guimarães, Anselmo Oliveira - onde foi pedida a absolvição de Pinto da Costa e Antero Henrique. O procurador é claro: se o magistrado de Guimarães não recorrer, irá recorrer o DCIAP.



A guerra está instalada. A jurisprudência diz que se o Ministério Público pedir expressamente a absolvição nas alegações, o próprio Ministério Público deixa de poder recorrer. O que foi feito pelo procurador de Guimarães, mas que contraria as ordens internas daquela magistratura - precisamente nunca pedir a absolvição, mas sim pedir justiça - para nunca impedir que um superior hierárquico possa ter outro entendimento.



Ficam de fora desta impossibilidade de recursos os restantes arguidos. Eduardo Silva, dono da SPDE, foi apenas condenado numa pena de multa por posse de arma, mas o DCIAP vai contestar as absolvições. O mesmo deverá fazer relativamente aos restantes seguranças que foram absolvidos.



"O mais normal seria que o pedido fosse feito ‘internamente’. É assim em todos os processos. O DCIAP pedia ao procurador para recorrer e se aquele não o fizesse avocava o processo", disse ao CM um magistrado que considera que o pedido, feito num processo público, "é suficiente para gerar desconfiança" sobre o comportamento do procurador de Guimarães.



Outro procurador ouvido pelo CM foi mais longe. Questiona mesmo a legitimidade do DCIAP em fazer o pedido. Mesmo assim, o juiz deferiu o pedido, depois do procurador de Guimarães dizer que não se opunha.



PORMENORES

Muito urgente

O DCIAP disse que o pedido é muito urgente, porque estão a correr os prazos para a interposição dos recursos.



Críticas à investigação

O acórdão critica a investigação da PSP e do DCIAP e diz que não foi feita prova suficiente em julgamento.



Superjuiz pronunciou

O despacho de pronúncia foi assinado pelo juiz Carlos Alexandre. Mandou para julgamento.



Procurador deixou cair os 13 crimes de segurança ilegal aos dirigentes

O procurador de Guimarães entendeu que não foi feita prova suficiente e deixou cair a acusação de que Pinto da Costa e Antero Henrique recorriam a segurança ilegal para situações do foro pessoal. O presidente do FC Porto respondia por sete crimes e o antigo administrador dos dragões e agora dirigente dos franceses do PSG por seis.



A SPDE continua a ser a empresa que trabalha na segurança dos recintos portistas, quer no Estádio do Dragão, quer, por exemplo, no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.



Morte em discoteca com pena suspensa

Jorge Ribeiro estava acusado da morte à pancada do jovem Luís Miranda, em março de 2015, junto à discoteca Chic, em Riba d’Ave. Em Tribunal disse que apenas empurrou a vítima, admitindo tê-lo feito, "se calhar com força demais".



Foi condenado a quatro anos de cadeia, mas atendendo ao facto de não ter qualquer antecedente criminal, a pena ficou suspensa.



‘Edu’ paga multa de 3600 euros

Eduardo silva, conhecido por ‘Edu’, dono da SPDE, era um dos principais arguidos e estava acusado da prática de mais de uma dezena de crimes, como associação criminosa, atividade ilícita de segurança privada, posse ilegal de arma ou ofensas à integridade física. Para surpresa geral, foi condenado apenas pela prática de um crime: posse ilegal de arma.



O Tribunal determinou uma pena de multa de 240 dias, à taxa de 15 euros por dia, o que dá 3600 euros. No final da leitura do acórdão, o advogado, Artur Marques, não escondia a satisfação, rotulando o acórdão de "peça notável e grande lição de Justiça".



De resto, das mais de duas dezenas de elementos da SPDE que se sentaram no banco dos réus, apenas Hugo Gonçalves foi condenado a dois anos de cadeia efetiva, mas devido aos antecedentes criminais. No entanto, como já tinha cumprido mais do que esse tempo em prisão preventiva, acabou por ficar em liberdade.



Eduardo Silva foi um dos 14 arguidos condenados, neste processo, a penas de multa.



PORMENORES

O carinho dos adeptos

Pinto da Costa disse que, por vezes, precisava de seguranças - "e não guarda-costas" - para não ser asfixiado pelo carinho dos adeptos. Frisou que anda na rua sozinho, sem problema.



Libertado pelo juiz

Foi o juiz de Guimarães que libertou ‘Edu’, antes mesmo da sentença ser conhecida. O juiz alegou que a prova que estava a ser produzida não se coadunava com aquele medida de coação.



Noite do Porto e Lisboa

A maioria das agressões discutidas em tribunal aconteceu no Porto. Mas entre os arguidos havia também responsáveis pela noite de Lisboa.



Avanços e recuos

‘Edu’ foi para a cadeia, depois foi para casa; para ser novamente preso e depois voltar para domiciliária. Saiu do julgamento sem qualquer limitação. Foi ilibado dos crimes graves.