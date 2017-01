Absolvida mulher que foi filmada a encomendar a morte do marido

A mulher que foi filmada a encomendar a morte do marido, Fernanda Salomé Oliveira, foi absolvida esta quinta-feira pelo Tribunal de São João Novo.



Acusada de ter planeado a morte do ex-companheiro com dois cúmplices, Alfredo Damas e Fernando Teixeira, e de mais duas tentativas de homícidio, contra a namorada do marido, que se encontrava grávida na altura, e a sogra, a mulher terá apenas de pagar uma indemnização ao ex-marido no valor de 10 mil euros por danos não patrimoniais.



O tribunal de São João Novo deu como provado que a arguida tinha planeado a morte do marido - algo que a própria confessou em julgamento-, no entanto, os juízes entenderam que o caso se terá tratado apenas de uma tentativa de instigação e não de homícidio.



CM apurou, António Quintas, o ex-marido de Fernanda Salomé, pretende agora recorrer da decisão do tribunal.



Segundo o que o CM apurou, António Quintas, o ex-marido de Fernanda Salomé, pretende agora recorrer da decisão do tribunal.







