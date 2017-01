Absolvido por dinheiro falso em mealheiro

Advogado do arguido está satisfeito com a decisão

O Tribunal de Coimbra absolveu esta sexta-feira um homem de 30 anos, técnico funerário, por criar notas falsas e as trocar por dinheiro que retirou do mealheiro do enteado de 11 anos.O caso foi descoberto há dois anos, quando a mãe e a criança foram ao banco para depositar os 970 euros amealhados pelo menor. O juiz considerou que o arguido agiu "sem o intuito de colocar em circulação as notas fotocopiadas".Já a prática do crime de furto não foi julgada, por não ter sido feita queixa. Para a defesa "fez-se justiça". Pedro Vidal lembrou que o seu cliente restituiu "todo o valor e mais algum" antes de o caso ter começado a ser julgado. "A decisão do tribunal não podia ser outra", disse.