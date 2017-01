Absolvidos gerentes de empresa acusados de coação de funcionário

Durante as alegações finais, em outubro de 2016, a advogada de um dos arguidos considerou que o depoimento de um dos irmãos como testemunha (que não é gerente da empresa) não fazia "sentido nenhum", pois estava "em guerra" com a restante família, perspetiva que também foi, de algum modo, considerada pelo Tribunal para a sua decisão.Os arguidos, particularmente um deles, mostraram "toda a sua bílis", o seu "ressabiamento", num "comportamento censurável do ponto de vista humano", mas sem ser, à luz da lei, passível de condenação, conclui o juiz.Segundo o MP, o crime de coação praticado pelo pai e dois filhos surgiu após a empresa da qual eram gerentes ter sido declarada insolvente, em outubro de 2011, com os três arguidos a demonstrarem, através de "meios altamente censuráveis, o desagrado pela atuação" de todos os funcionários que auxiliavam a administradora da insolvência (tendo dado origem a "vários processos-crime").Durante as alegações finais, o MP entendeu que o crime de incêndio e de introdução em lugar vedado ao público não terá sido cometido diretamente pelos arguidos, mas sim "a mando", circunstância que, de acordo com a sentença, também não foi possível apurar durante o julgamento.