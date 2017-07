Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abusa 12 anos de vizinho deficiente

Saiu em liberdade, com a proibição de se aproximar da vítima e ausentar da área de residência.

Por L.O. | 08:51

Um homem de 56 anos foi detido pela PJ por ter abusado sexualmente de um vizinho, de 26, com doença do foro mental. Os abusos decorriam há 12 anos.



O suspeito, carpinteiro, aproveitou-se da confiança que mantinha com os pais da vítima e da incapacidade desta para concretizar os crimes.



Os abusos foram descobertos por técnicos da instituição que a vítima frequenta, que acharam o comportamento do jovem estranho. Este acabou por denunciar o agressor, que foi detido e libertado pelo juiz.



