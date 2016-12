Abusa 36 vezes de duas crianças

O homem ganhou a confiança dos familiares das crianças, que, devido às exigências do horário de trabalho, permitiam que as meninas pernoitassem em casa dele e da mulher em dias de semana, fins de semana e no período das férias escolares.

Um homem de 60 anos foi condenado pelos juízes do Tribunal de Viseu a uma pena de 5 anos e meio de prisão pela prática de 36 crimes de abuso sexual de crianças.O tribunal deu como provado que o homem, casado e residente em Viseu, abusou de duas menores. Num dos casos, os abusos duraram um ano e começaram em agosto de 2010, quando a vítima tinha nove anos. A segunda vítima tinha oito anos.As investidas do predador começaram em outubro de 2012 e estenderam-se até dezembro de 2015. Até que, em abril último, o homem foi detido pela PJ do Centro. Estava desde então em prisão preventiva. O coletivo de juízes não teve dúvidas em afirmar que o agora condenado "se aproveitou da idade das vítimas, que as tornava incapazes de oporem resistência aos atos que levou a cabo, bem como da sua ingenuidade e inexperiência".