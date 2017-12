Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abusa da filha de seis anos de uma amiga

PJ deteve homem pelos crimes cometidos em Sintra.

Por João Tavares | 22.12.17

A PJ de Lisboa deteve um homem de 48 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina de seis anos, filha de uma amiga.



Os abusos terão sido cometidos em outubro, na casa da vítima, na zona de Sintra, onde o detido se encontrou sozinho com a menina, após a mãe se ter ausentado. Sem cadastro, o homem ficou com apresentações periódicas na polícia e proibição de contactos com a vítima.