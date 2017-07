Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abusa das sobrinhas e fica livre da cadeia

Pena suspensa de três anos e seis meses vai permitir que o arguido continue a contactar com duas das vítimas.

Por Nelson Rodrigues | 08:47

O predador atacou as três sobrinhas, em várias ocasiões, entre 2010 e 2015, sempre em casas abandonadas do concelho de Vila Nova de Gaia ou no interior do apartamento onde vive com a sua mãe. Os abusos ocorriam quando as meninas - duas delas, na altura, com 9 anos e outra de 12 -, estavam sozinhas com o arguido. O pedófilo, de 24 anos, foi agora condenado em tribunal a três anos e meio de cadeia, com pena suspensa.



Uma vez que a condenação deixa o predador em liberdade, este poderá continuar a contactar com, pelo menos, duas das sobrinhas, que são irmãs, e que vivem no mesmo complexo habitacional em que o arguido vive com a mãe. Aliás, as menores frequentam a casa da avó e vão poder ver o homem que as atacou com regularidade.



Além da pena de cadeia suspensa, o homem tem um prazo de quatro meses para pagar 250 euros a uma instituição de apoio a crianças. Foi condenado por cinco crimes de abuso sexual de criança, três dos quais agravados. Na aplicação da pena, o coletivo de juízes teve em conta o facto do predador ter confessado integralmente os crimes, ter mostrado arrependimento e não ter antecedentes criminais.



Uma das meninas foi atacada quando ficou a dormir na casa do arguido, aos cuidados da avó. Acordou com o arguido a tirar-lhe as cuecas. As outras vítimas foram abusadas numa fábrica abandonada. A uma delas, e em troca de relações sexuais, o arguido chegou a oferecer um telemóvel.