Abusa de cinco crianças e fica livre da cadeia

Para a decisão contribuíram ainda a inserção social e familiar, a procura de ajuda especializada na área da saúde mental e a conclusão de que "a censura dos factos e a ameaça de prisão terem bastado para o afastar da criminalidade".

Durante anos abusou de 5 crianças que transportava para a escola na carrinha da Junta de Freguesia de Outeiro da Cabeça, em Torres Vedras. Em 2012, António Pereira foi condenado a três anos e meio de cadeia – efetiva –, mas recorreu e o julgamento foi repetido. No ano passado voltou a ser condenado à mesma pena, mas recorreu outra vez.Agora, a Relação de Lisboa ‘perdoou’ o pedófilo e suspendeu a pena.António Pereira, atualmente com 70 anos, pode cumprir a pena em liberdade, atendendo à idade, à ausência de antecedentes criminais e ao facto de se ter afastado do meio onde os crimes ocorreram, concluiu o acórdão da Relação de Lisboa.