Abusa de cinco meninas em clube desportivo

O suspeito fica ainda proibido de continuar a exercer as funções que desempenhava no clube desportivo, local onde terão ocorrido os abusos sexuais denunciados.

Um homem de 68 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Faro por suspeita de oito crimes de abuso sexual que envolveram cinco meninas, na Vidigueira. Ao que oapurou, as vítimas têm cerca de 10 anos e frequentam todas um clube desportivo onde o agora arguido desempenhava funções.De acordo com as autoridades, o homem foi detido na quarta-feira, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Beja, "pela prática de oito crimes de abuso sexual de criança". Os crimes ocorreram entre 2015 e o início de 2017 "e envolveram cinco crianças", refere o comunicado da Diretoria do Sul da Judiciária.Segundo oapurou, entre as situações investigadas pela PJ de Faro estão toques e apalpões nas partes íntimas das meninas. O suspeito abusava das crianças durante a atividade desportiva. A situação levantou suspeitas e foi denunciada às autoridades, levando a diretoria do Sul da Polícia Judiciária a reunir prova e a deter o presumível pedófilo. O homem foi presente ao Tribunal de Beja e saiu em liberdade após o primeiro o interrogatório judicial. Ficou sujeito às medidas de coação de apresentações periódica às autoridades na área onde reside, proibição de contacto com as crianças e termo de identidade e residência.