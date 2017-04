Abusa de enteada e é tramado pelo Facebook

O coletivo de juízes entendeu que o predador, ao não confessar os crimes, revelou não ter interiorizado "as consequências dos seus atos".



Em julgamento, o abusador, desempregado, negou os dois crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de que vinha acusado, mas quando foi confrontado com as mensagens de cariz sexual trocadas com a enteada, assumiu tê-las enviado.

Durante meses, enquanto esteve emigrado em França, um homem de 49 anos trocou mensagens eróticas, através do Facebook, com a enteada, portadora de um atraso cognitivo e de desenvolvimento.Em junho de 2015, já em Portugal, aproveitando o facto de a mulher com quem era casado ter ido a Lisboa tratar do funeral do pai, convenceu a enteada, de 35 anos, a manterem relações sexuais. Já antes, em 2011, o padrasto tinha mantido relações sexuais com a enteada, na casa da família. Agora, o Tribunal de Braga condenou o abusador a cinco anos e meio de cadeia por considerar que existe perigo de continuação criminosa.Os abusos foram cometidos numa freguesia do concelho de Braga, na casa onde o predador vivia com a família. O caso só foi descoberto quando a vítima visitou o pai, em Lisboa. A madrasta descobriu no telemóvel da rapariga as mensagens enviadas pelo padrasto. A jovem confessou que "namoravam" na internet e que já tinham até tido relações sexuais por duas vezes. O pai da vítima queixou-se à Polícia Judiciária e o agressor foi detido.