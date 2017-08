Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abusa do neto nas férias

Ccriança de oito anos contou a familiares os atos sexuais a que o avô o sujeitou.

Por L.R. | 08:22

Um reformado, de 54 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por abusar do neto, de apenas oito anos. Os abusos sexuais aconteceram na casa do pedófilo, no Porto - onde o menino passava férias -, durante a última semana.



A criança contou a familiares os atos sexuais a que o avô o sujeitou e a mãe apresentou, de imediato, queixa na Judiciária.



O reformado, que já tinha tentado abusar do menino, foi levado a tribunal e saiu em liberdade. Tem que se apresentar todas as semanas na esquadra da PSP e está proibido de contactar com a criança e os familiares próximos.