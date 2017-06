Abusa sexualmente de enteada de 12 anos

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem, de 36 anos, suspeito do crime de abuso sexual de uma criança, sua enteada, ocorrido em Vila Nova de gaia.A PJ esclarece em comunicado que o suspeito, operário fabril, aproveitaria os momentos em que ficava a sós com a vítima, sua enteada, então com 12 anos de idade, para perpetrar os abusos sexuais, que se prolongaram por cerca de seis meses.O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.