Abusado pelo primo em casa da avó

Já com pequenos furtos no cadastro, um jovem de 18 anos lançou-se num novo crime: nos últimos dois meses abusou sexualmente do primo de apenas 12 anos, na casa da avó, na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, Açores.Segundo a Polícia Judiciária de Ponta Delgada, o suspeito aproveitou-se da proximidade familiar para molestar a criança.Presente a um juiz, saiu com apresentações trissemanais.