Academia de ginástica em edifício ecológico

O edifício terá duas áreas principais, uma com 700 metros quadrados, destinada à realização de provas, e outra, com 250, reservada à utilização diária para sessões de treino. O projeto contempla uma bancada com capacidade aproximada para 150 pessoas, construída do aproveitamento das cotas naturais do terreno e desenvolvida sobre áreas técnicas ou de serviço, como vestiários.

Custou três milhões e meio de euros e foi inaugurado no feriado municipal, 24 de junho, o dia em que Guimarães lembra a batalha de S. Mamede e que designa por ‘dia um de Portugal’. Trata-se do novo edifício da Academia de Ginástica, que tem a particularidade de ser amigo do ambiente.Situado perto do Parque da Cidade, nas imediações da Escola Santos Simões, o edifício, construído com materiais inovadores e dotado de tecnologia de ponta, apresenta um elevado grau de eficiência energética, ao consumir a energia produzida pelo próprio imóvel. Graças a esta componente ambiental, o equipamento integrará o processo de candidatura que Guimarães vai apresentar a Capital Verde Europeia 2020.Ambientalmente de excelência, com recuperações de calor e consumos energéticos compatíveis com o uso, próximos da autossustentabilidade, o edifício beneficia da orientação solar livre e relaciona-se com o Parque da Cidade e encosta da Penha, interligando-se igualmente com a Ecovia de Guimarães, que está a ser construída. Ao mesmo tempo, todas as águas, pluviais e não só, serão reaproveitadas e utilizadas após o tratamento, que será efetuado no edifício devidamente equipado para o efeito.