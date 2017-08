Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aceitou desafio fatal por cem euros

Bruno Coutinho caiu de cabeça nas escadas da Ribeira ao saltar depois de ser desafiado pelos amigos.

Por Silvana Araújo Cunha | 01:30

"Era muito brincalhão e impulsivo. Fazia as coisas sem pensar". A descrição feita por um amigo de infância de Bruno Coutinho, de 33 anos, que morreu após cair de cabeça numa escadaria junto à Ribeira, no Porto, quando tentava saltar para o rio Douro, na sequência de uma aposta - poderá ajudar a perceber o que aconteceu na trágica madrugada de terça-feira. "Ele sempre foi de aceitar desafios. Nessa noite, até queria saltar da ponte D. Luís, mas foi impedido", disse ao CM.



De acordo com a PSP, o salto fatal teve origem numa aposta de 100 euros, entre amigos. "Ele não fez isso pelo dinheiro, fez porque era o feitio dele", disse o morador do bairro do Cerco, onde a vítima morava. ‘Skin’, como era conhecido, estava em liberdade condicional.



O cadastro de Bruno Coutinho remonta a 2006, quando ainda tinha 22 anos. Esteve envolvido numa perseguição policial que provocou um morto. Já em 2010, foi condenado a sete anos de cadeia no conhecido caso do ‘Gang de Valbom’.



"Era meu amigo e, agora, não se metia em confusões. Estava sempre na brincadeira. Bebia uns copos de vez em quando, mas nada de especial", contou ao CM um membro da claque Super Dragões. "Ele não era fanático pelo FC Porto. Às vezes, ia connosco aos jogos", frisou.



Vários familiares e amigos estiveram, ontem à tarde, nas cerimónias fúnebres, na capela do Bonfim. "O bairro está em choque. Todos vamos sentir a falta dele e da sua alegria", concluiu o amigo de infância.



‘Skin’ condenado a 7 anos de cadeia no ‘Gang de Valbom’

Bruno Filipe Coutinho foi um dos principais arguidos no mediático processo do ‘Gang de Valbom’. Em julho de 2010, o Tribunal de S. João Novo, no Porto, condenou os 15 elementos do grupo a penas até 15 anos de prisão, 13 delas efetivas, pela prática de crimes como tentativas de homicídio e roubos qualificados.



‘Skin’ foi sentenciado a sete anos de cadeia, num julgamento que decorreu num ambiente de tensão entre os elementos do grupo violento e, também, as várias testemunhas.



Pormenores

Perseguição com morte

Em 2006, Bruno esteve envolvido numa perseguição mortal da GNR. Seguia num carro em fuga para o qual um militar disparou, atingindo um dos ocupantes.



Procurava desafios

"Ele estava sempre à procura de um desafio. Achava piada. Uma vez, puxou o travão de mão na VCI e o carro capotou", relatou ao CM um amigo da vítima.



Noite de excessos

A queda fatal aconteceu numa segunda-feira, noite em que as bebidas alcoólicas são vendidas em promoção nos bares da Ribeira. Dois copos de meio litro custam apenas cinco euros.