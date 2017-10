Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acelera em contramão e morre contra pesado

Homem de 36 anos conduziu 15 quilómetros ao contrário na A10, até encontrar de frente um camião.

Por Miguel Curado e Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um homem de 36 anos morreu na Autoestrada 10, perto do Carregado, Alenquer, após ter conduzido cerca de quinze quilómetros em contramão, aparentando depois ter feito a viatura embater, deliberadamente, num camião, o que lhe provocou a morte imediata. O camionista escapou ileso.

O acidente ocorreu pelas 22h30 de sexta-feira. Segundo o CM apurou, o condutor terá entrado em contramão na A10, que liga Vila Franca de Xira a Benavente, junto à zona de Arruda dos Vinhos. O homem de 36 anos começou a conduzir em direção a norte, deparando-se com poucas viaturas. Por essa altura, já a GNR do Carregado estava avisada para a infração rodoviária, através do visionamento das câmaras de videovigilância.



Já perto da saída da A10 para o Carregado, no concelho de Alenquer, cerca de 15 quilómetros após ter começado a conduzir em contramão, o homem deparou-se de frente com um camião. Ao que o CM apurou, o condutor deste pesado estaria a circular na sua ‘mão’, encostado à direita, quando ao longe viu as luzes do Volkswagen Golf que conduzia em infração. Fonte do socorro disse ao CM que o motorista do pesado assegurou, quando foi ouvido, só ter tido tempo de se encostar na faixa mais à esquerda da autoestrada. O condutor do automóvel, no entanto, acompanhou, de forma aparentemente deliberada, esta manobra, tornando assim inevitável um embate brutal.



No local do acidente estiveram dezoito elementos dos Bombeiros de Alenquer, INEM, GNR e da concessionária, auxiliados por oito viaturas. O cadáver do condutor do automóvel, funcionário da transportadora de combustíveis Paulo Duarte, teve de ser desencarcerado.



O motorista do pesado escapou ileso. A circulação nos dois sentidos da A10 esteve cortada durante cerca de uma hora.



Residia no Cadaval

O homem de 36 anos que morreu na A10 depois de ter conduzido quinze quilómetros em contramão residia no Cadaval e teria saído do trabalho pouco antes do choque.



Ainda tinha farda

No momento em que foi desencarcerada do Volkswagen Golf, a vítima mortal do choque ainda tinha a farda de trabalho da empresa Paulo Duarte.



Camionista perturbado

O camionista escapou ileso do acidente, mas teve de receber apoio psicológico por ter ficado bastante perturbado.