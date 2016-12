Acesso a Queluz de Baixo no IC19 reaberto após despiste

O que achou desta notícia?







A via de acesso a Queluz de Baixo no IC19, itinerário que liga Lisboa a Sintra, que esteve hoje de manhã cortada devido a um despiste que provocou dois feridos ligeiros já foi reaberta, segundo fonte da PSP.Segundo adiantou à Lusa uma fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, a via de acesso a Queluz de Baixo no IC19, foi reaberta pelas 07:50 estando trânsito a decorrer "dentro da normalidade".Um despiste cerca das 06:30 provocou dois feridos ligeiros, o condutor e um passageiro do automóvel acidentado, e a supressão do acesso a Queluz, no sentido Sintra-Lisboa, no distrito de Lisboa.