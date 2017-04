Acidente com camião corta acesso de veículos ao Porto de Leixões

Um camião que transportava madeira tombou na Via Regional Interior (VRI), em Matosinhos, por volta das 18:30, cortando o acesso dos veículos ao porto de Leixões.De acordo com os Bombeiros de Leixões, o acidente causou um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.No local encontram-se forças da GNR, bem como elementos do INEM apoiados por duas viaturas.