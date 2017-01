A PJ do Centro esteve durante toda a manhã no local a recolher indícios que ajudem a encontrar as causas do incêndio. Ao que tudo indica, o fogo teve origem num curto-circuito.



Uma das duas filhas do casal foi ao local da tragédia alertada pelos vizinhos dos pais e assistiu à operação de resgate dos corpos. A mulher, de 57 anos, acabou por se sentir mal e foi transportada para o hospital em estado de choque. Os Bombeiros de Castelo Branco mobilizaram 13 homens para o local, apoiados por cinco viaturas.



Foi também acionada a VMER do hospital de Castelo Branco.



Maria de Jesus, de 87 anos, e Adriano Soares, de 88, estariam a dormir quando um incêndio deflagrou no quarto de hóspedes da sua habitação no primeiro andar do nº 14 da rua Padre Mestre, no centro histórico de Alcains, Castelo Branco. O casal ainda acordou e gritou por socorro, mas quando os vizinhos tentaram acudir, o fumo era tão espesso que já não conseguiram entrar na habitação. Os dois idosos acabaram por morrer.O homem perdeu a vida ainda no local, apesar das tentativas de reanimação da equipa do INEM, e a mulher acabou por morrer já no hospital de Castelo Branco, para onde foi transportada em estado crítico."Acho que nunca mais vou esquecer os gritos deles", diz Mirela Grecu, inquilina das vítimas, que mora no rés do chão da habitação e que deu o alerta às autoridades às 03h13. "Ouvi a senhora a gritar por socorro cinco ou seis vezes e depois o marido. Alertei, de imediato, os vizinhos que tentaram entrar pela porta e, depois, por uma varanda. Mas o fumo era tanto que tiveram de recuar", descreve.