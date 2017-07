Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente acaba em agressões entre testemunhas

Por S.A.V. | 08:20

Duas mulheres e uma menina de sete anos ficaram esta segunda-feira de manhã feridas num acidente em Agualva-Cacém, Sintra, que culminou em agressões entre testemunhas. Tudo se passou quando o carro onde seguiam duas das vítimas se despistou e atropelou uma idosa.



De acordo com fonte do socorro, o acidente aconteceu às 10h20 na avenida Infante D. Henrique.



No carro seguiam uma mulher de cerca de 30 anos e a menina de sete. Tanto estas como a idosa atingida pela viatura sofreram apenas ferimentos ligeiros e foram levadas ao Hospital Amadora-Sintra.



A PSP teve, no local, de serenar os ânimos e travar agressões entre testemunhas.