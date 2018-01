Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente aparatoso encerra EN229 e fere menina de 5 anos

Uma das viaturas despistou-se e, em contramão, foi colidir com duas em sentido contrário.

Por J.D. | 08:43

Um despiste seguido de colisão e capotamento feriu este domingo cinco pessoas, entre as quais uma menina de apenas cinco anos, na EN229, em Cavernães, Viseu, pelas 15h40.



Uma das viaturas despistou-se e, em contramão, foi colidir com duas em sentido contrário. Dois dos carros capotaram e o embate causou danos graves a todas as viaturas.



O acidente obrigou ao encerramento da estrada, mas o trânsito continuou a fluir por dentro de Cavernães. Por volta das 17h45, a via foi reaberta.



Os cinco feridos foram conduzidos pelos bombeiros ao hospital de Viseu.