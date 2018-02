Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com ambulância faz quatro feridos em Coimbra

No veículo seguia um idoso, que estava a ser transportado, uma assistente da instituição e dois bombeiros.

Por P.G. | 07:50

Um doente que estava a ser transportado de urgência para o hospital e três ocupantes de uma ambulância dos Bombeiros de Oliveira do Hospital sofreram ontem ferimentos ligeiros após um acidente com outra viatura, em Coimbra.



A colisão ocorreu na avenida Fernão de Magalhães. O veículo de socorro capotou após o embate do carro ligeiro. Na ambulância seguiam o idoso, que estava a ser transportado do lar da terceira idade da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Hospital para os Hospitais da Universidade de Coimbra, uma assistente da instituição e dois bombeiros.



À exceção do idoso, que ficou internado, todos receberam alta.