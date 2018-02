Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com ambulância faz quatro feridos em Lisboa

Colisão junto à Avenida da Liberdade.

11:02

Um acidente que envolveu uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Sintra está a causar grande aparato na Avenida da Liberdade, em Lisboa.



Segundo apurou o CM, o sinistro envolve um veículo ligeiro e outro de primeiros socorros. A ambulância seguiria em marcha de emergência quando colidiu com o automóvel e um semáforo, no cruzamento da avenida com a rua Alexandre Herculano.



Há quatro feridos, todos passageiros da ambulância sinistrada.



No local já estarão vários outros meios de socorro.



A circulação está condicionada no local, mas fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP garante que o trânsito está a fluir.



Em atualização