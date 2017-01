Acidente com autocarro e dois ligeiros provoca dois feridos

Duas pessoas feridas, uma delas com gravidade, é o resultado de uma colisão entre um autocarro e duas viaturas ligeiras junto a localidade do Variz, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



"À chegada ao local deparámos com um acidente que envolveu três viaturas: duas viaturas ligeiras e um autocarro. No local havia pouca visibilidade devido ao intenso nevoeiro. Do acidente resultaram duas pessas feridas, sendo que um deles era considerada grave", indicou o adjunto de comandado dos bombeiros de Mogadouro, José Carrasco.



Segundo o adjunto de comando, trata-se de uma mulher com cerca de 40 anos, que acabaria por ser transportada para o hospital de Bragança devido à gravidade dos ferimentos.









Para local foram enviados oito bombeiros apoiados por três viaturas.



A GNR de Mogadouro tomou conta da ocorrência.



O acidente ocorreu no Itinerário Complementar (IC5) com o alerta dado as 08:24.

