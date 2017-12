Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com camião causa derrame de ácido na EN 229 em Viseu

Despiste obrigou ao corte da estrada que liga Viseu a Sátão durante sete horas.

Por Lusa | 22.12.17

A circulação na estrada nacional 229, em Viseu, cortada esta sexta-feira devido ao derrame de um produto químico transportado num camião, foi retomada às 17h00 de forma alternada, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



"Estão ainda a decorrer trabalhos" de limpeza da via, disse à agência Lusa a fonte do CDOS de Viseu, indicando que às 17:45 os bombeiros estavam a recolher os materiais "usados para conter o derrame", designadamente terra.



Sete horas depois do acidente, elementos da GNR mantêm-se no local, na freguesia de Mundão, para facilitar a passagem alternada das viaturas enquanto prosseguirem essas tarefas.



O trânsito começou por ser interrompido na EN 229, nos dois sentidos, devido ao despiste, pouco antes das 11:00, de um camião com dois contentores de mil litros cada de clorito de sódio.



Este composto químico é usado sobretudo no branqueamento de fibras têxteis, celulose e papel, entre outras aplicações industriais.