Acidente com camião corta A1 para sul em Estarreja

Veículo pesado envolvido em colisão com taxi largou a carga na via.

Por Paulo Jorge Duarte | 07:45

Dois condutores, de 33 e 50 anos, ficaram feridos numa colisão que envolveu um camião e um taxi, cerca das 03h30 desta quarta-feira, na A1, sentido Norte/Sul, junto à saída para Estarreja.



O camião despistou-se e colidiu contra os pilares de um viaduto sobre a autoestrada. Um taxi que vinha atrás, não conseguiu evitar os destroços do camião e também entrou em despiste.



A A1 está cortada ao trânsito no sentido Norte/Sul, para remoção dos destroços de da carga do camião. As vítimas foram transportadas pelos bombeiros de Estarreja e de Santa Maria da Feira, para o hospital de Aveiro. A GNR de Santa Maria da Feira está no local.



O trânsito foi interrompido para sul. Os condutores estão a ser desviados para uma rotunda do nó de Estarreja, podendo retomar a circulação na A1 um pouco mais à frente. O trânsito deverá ficar normalizado ainda da parte da manhã.