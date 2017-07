Acidente com camião faz um morto e um ferido grave em Nisa

Despiste obrigou ao corte da Estrada Nacional 18.

10.07.17

Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão, por volta das 7h15.







O despiste de um camião na zona de Nisa (Portalegre) fez na manhã desta segunda-feira um morto e um ferido grave.Fonte do CDOS de Portalegre adianta ao CM que o camião se despistou na Estrada Nacional 18, na freguesia deUma das vítimas ficou encarcerada, tendo morrido no local. Trata-se de um homem, com idade entre 40 e 50 anos. O ferido grave seguia no mesmo veículo pesado e foi levado em estado grave para o hospital de Portalegre.Estiveram no local 22 operacionais, incluindo bombeiros de Nisa e de Gavião, militares da GNR, e VMER de Portalegre.A via esteve cortada até cerca das 11h00, altura em que já se podia circular, mas apenas no sentido Vila Velha de Ródão - Nisa. Prosseguiam os trabalhos de limpeza da via.