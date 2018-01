Acidente com carrinha portuguesa em Espanha faz um morto e sete feridos

Veículo chocou com camião e vítimas foram projetadas. Colisão aconteceu em Salamanca.

14:57

Um acidente entre uma carrinha de matrícula portuguesa e um camião da Roménia fez este domingo um morto e sete feridos, um dos quais em estado grave. O sinistro aconteceu perto de Salamanca, em Espanha, junto à localidade de Robliza de Cojos.



O jornal La Gaceta de Salamanca avança que o acidente aconteceu pelas 7h05 na Autovia A-62, em direção a Salamanca (e Portugal). O periódico diz que a causa mais provável do acidente terá sido o adormecimento do condutor da carrinha - de nacionalidade portuguesa - que foi embater de frente com o camião.



As vítimas serão todas portuguesas e uma delas estará em estado grave. Outras três tiveram de ser hospitalizadas e há mais três feridos ligeiros. O site Salamanca 24 Horas revela que a vítima mortal terá sido cuspida da carrinha - tal com outras das vítimas - e o corpo foi encontrado a 300 metros do local do acidente.



As autoridades espanholas suspeitam de que os ocupantes da carrinha portuguesa não estariam a usar cinto de segurança.



A Cadena SER identifica seis dos sete feridos, referindo as suas iniciaias. Os seis homens são H.J.F.S de 37 anos; F.M.T.X., de 23 anos, F.M.O.G., de 48 años; P.A.F.A, de 32 años; A.R.P.E., de 22; J.M.B.S, de 49 anos. A identidade do sétimo homem ainda não foi divulgada.



Vítimas foram transportadas para os hospitais Clínico e Virgen de la Vega.