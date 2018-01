Acidente com carrinha que transportava deficientes faz sete feridos

Despiste com capotamento aconteceu em Santo Tirso.

Uma carrinha que transportavas pessoas com deficiência despistou-se na manhã seta sexta-feira em Monte Córdova, no concelho de Santo Tirso. Ficaram feridas sete pessoas.



A carrinha pertence à Casa de Acolhimento Sol Nascente quando se despistou e capotou, por volta das 9h40. O comandante dos bombeiros Tirsenses relata à CMTV que os meios de socorro depararam-se com sete feridos, duas pessoas no exterior e outras cinco dentro do veiculo, que tiverem de ser desencarceradas.



Das sete vítimas, quatro tiveram de ser hospitalizadas - duas foram levadas para o hospital de Famalicão e outras três para o Hospital de São João, no Porto. As outras duas vítimas foram assistidas no local.